Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 2 Liverpool: 0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain, Liverpool'u evinde 2-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Kvaratskhelia kaydetti. Rövanş 16 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain, İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Kvaratskhelia'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rövanş karşılaşması 16 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İngiltere'de oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

