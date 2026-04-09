UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 2 Liverpool: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain, İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Kvaratskhelia'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rövanş karşılaşması 16 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İngiltere'de oynanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı