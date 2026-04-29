Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 5-4
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i ağırladığı maçtan 5-4 galip ayrıldı.
Parc des Princes'te oynanan maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti. Scharer'nin yardımcılıklarını ise İspanyol Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlendi.
Hızlı başlayan maçın 16'ncı dakikasında Bayern Münih atağında ceza sahasında topla buluşan Diaz'ın, Pacho'nun müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Scharer penaltı noktasını işaret etti. 17'nci dakikada Penaltıyı kullanan Kane, kaleci Safonov'u mağlup etti: 0-1.
24'üncü dakikada ev sahibi takımın atağında Doue'nin pasında topa sol kanattan ceza sahasına girerken vuran Kvaratskhelia skora dengeyi getirdi: 1-1.
33'üncü dakikada soldan kullanılan kornerde Dembele'nin yaptığı ortaya ceza sahası içi sol çaprazında Neves'in yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
41'inci dakikada konuk ekip Olise'nin golüyle beraberliği yakaladı: 2-2.
45+4'te PSG, Dembele'nin penaltı golüyle ilk yarının skorunu ilan etti: 3-2.
56'ncı dakikada sağ kanattan Hakimi'nin yerden ortasına vuruşunu yapan Kvaratskhelia farkı 2'ye çıkardı: 4-2.
59'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazından şutunu atan Dembele topu ağlara gönderdi: 5-2.
65'inci dakikada Bayern Münih, Upamecano'nun golüyle skoru 5-3 yaptı.
70'inci dakikada Kane'in uzun pasında topla buluşan Diaz ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyon VAR incelemesinin ardından gol olarak geçerlilik kazandı: 5-4.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.