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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Taekwondocular Madalya Kazandı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli Taekwondocu Ali Can Özcan gümüş, Meryem Betül Çavdar ise bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli Taekwondocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazanırken, kadınlar K44 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ise bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para taekwondoculardan bir gümüş, bir bronz madalya geldi. Grand Palais'te düzenlenen para taekwondo müsabakalarında Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kilo finalinde İsrailli Asaf Yasur'la karşılaştı. Rakibine 19-12 mağlup olan Ali Can, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Meryem Betül Çavdar paralimpik üçüncüsü

Milli para taekwondocu Meryem Betül Çavdar ise, kadınlar K44 52 kilo bronz madalya maçında Meksika'dan Jessica Garcia Quijano ile karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun sergileyen Çavdar, rakibini 6-3 mağlup ederek Paralimpik Oyunları üçüncüsü oldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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