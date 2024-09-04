Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Sporculara Yoğun İlgi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Paris'te turistlerin ilgisiyle karşılaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin önüne gelen milli sporcular, burada turistlerin ve Fransız vatandaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri sporculardan imza da aldılar.

Milli sporcular, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını, Türkiye'ye madalyalar kazandırdıkları için de gurur yaşadıklarını anlattılar.

Paris 2024'te Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi para tenisinde Türkiye'ye kendi branşlarında çiftlerde ilk madalyayı kazandırırken, Ali Öztürk de bireyselde madalya alma sevinci yaşadı.