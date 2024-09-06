Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hakan Akkaya repesaj maçına çıkacak
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde repesaj maçı yapacak. Yarı finalde Büyük Britanya'dan Piers Gilliver'le karşılaşan Hakan, rakibine yenilerek bronz madalya iddiasını sürdürebilmek için repesaj karşılaşmasına çıkacak.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde repesaj maçı yapacak.
Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Büyük Britanya'dan Piers Gilliver'le karşılaştı.
Rakibine 15-6 yenilen Hakan, bronz madalya iddiasını sürdürebilmek için repesaj karşılaşmasına çıkacak.