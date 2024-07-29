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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk okçular çeyrek finale yükseldi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finale kaldı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan takım, Les Invalides'te yapılan müsabakalarda Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'dan oluşan Kolombiya'yı 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde bugün Hindistan ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mete Gazoz Kolombiya Okçular Paris Spor Güncel Haberler

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