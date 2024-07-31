Üye Girişi
Haberler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya Yüzme Takımı Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 4X200 metre serbest stil finalleri Büyük Britanya'nın altın madalya kazanmasıyla sonuçlandı. ABD gümüş madalya, Avustralya ise bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 4X200 metre serbest stil finalleri gerçekleştirildi.

Paris'teki La Defense Arena'da yapılan yarışta Büyük Britanya, 6 dakika 59 saniye 43 saliselik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

ABD 7 dakika 78 saliselik derecesiyle gümüş madalya elde ederken, 7 dakika 1 saniye 1 saliselik süreyle Avustralya bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Büyük Britanya Avustralya Gümüş Paris Spor Güncel Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken 'savaş' açıklaması

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title