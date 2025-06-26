Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Süper Lig devi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için çıkan Suudi Arabistan iddiaları nedeniyle yönetim harekete geçti. Sarı kırmızılı kulüp Buruk'a maaşında zam yapılarak yeni sözleşme önerisiyle gidecek.

ZAM YAPILACAK

Buruk için çıkan Suudi Arabistan haberleri yönetimi harekete geçirdi. Sarı kırmızılı takımda başkan Dursun Özbek, geçen sezon 110 milyon TL alan Okan Buruk'un yıllık ücretini 140-150 milyon TL bandına çıkararak 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek.

Başakşehir ve Galatasaray'da Süper Lig şampiyonlukları gören Okan Buruk'un yol haritasında Avrupa'da bir kulüp çalıştırmak var.