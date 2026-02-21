Paraşütle atlayan sporcu ağaçlara çakıldı! Kurtuldu ama ölmekten beter oldu
Fransa'da paraşütle atlayış gerçekleştiren bir sporcu kaza geçirdi. Ağaçlara çakılan sporcu hayatta kalırken; uyluk kemiğinde, omzunda kırık ve dört kaburgasında kırık oluştu. Akciğer sönmesi de yaşan sporcu için "ölmekten beter oldu" yorumları yapıldı. Öte yandan kaza anları da kameralara yansıdı.
- Fransa'da paraşütle atlayan bir sporcu, iniş sırasında teknik aksaklık nedeniyle ağaçlara çakıldı.
- Sporcunun uyluk kemiği, omzu ve dört kaburgası kırıldı ve akciğer sönmesi yaşadı.
- Kaza, ekstrem spor meraklılarının uğrak noktası olan bir bölgede kameralara yansıdı.
Fransa'da gökyüzünden süzülen bir paraşüt sporcusu, iniş sırasında yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle metrelerce yükseklikten ağaçların üzerine çakıldı. Mucize eseri hayatta kalan sporcunun yaraları, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
DEHŞET ANLARI KAMERALARDA
Ekstrem spor meraklılarının uğrak noktası olan bölgede gerçekleşen atlayış, kameralara da yansıdı. Görüntülerde, paraşütün kontrolünün kaybedilmesi ve sporcunun hızla ağaç dallarının arasına daldığı o anlar izleyenlerin kanını dondurdu.
VÜCUDUNDA SAĞLAM YER KALMADI
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, sporcuyu sıkıştığı dalların arasından güçlükle çıkardı. Sporcunun uyluk kemiğinde, omzunda kırık ve dört kaburgasında kırık oluştu. Sporcu ayrıca akciğer sönmesi de yaşadı.
"ÖLMEKTEN BETER OLDU"
Sosyal medyada kazayı izleyen kullanıcılar, sporcunun aldığı ağır hasarlar nedeniyle "Ölmekten beter oldu" yorumlarında bulunarak yaşanan facianın boyutuna dikkat çekti.