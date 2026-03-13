Paranın içinde yüzüyor! Inter Miami'nin ortağı, Messi'ye ödedikleri yıllık maaşı açıkladı

2023 yılından bu yana MLS ekibi Inter Miami'nin formasını giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yıllık kazancı belli oldu.

"MESSİ'YE YILDA 70-80 MİLYON DOLAR ÖDÜYORUM"

Inter Miami'nin ortağı olan Jorge Mas, Bloomberg'e konuşarak Lionel Messi'ye yılda ödediği ücreti açıkladı. Messi'ye yılda 70 ila 80 milyon dolar arasında ödeme yaptığını belirten ABD'li iş insanı "Messi'ye ödeme yapıyorum. Her kuruşuna değiyor ama bu yılda 70 ila 80 milyon dolar arasında değişiyor. Her şey dahil." sözlerini sarf etti.

DİĞER SPONSORLUKLARLA BİRLİKTE ÇILGIN GELİR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi'nin isim sponsorluğu başta olmak üzere diğer çeşitli sponsorlardan da önemli bir gelir elde ettiği, 38 yaşındaki oyuncunun yıllık toplam gelirinin 150 milyon dolar civarında olduğu dile getirildi.