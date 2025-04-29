Paralimpik Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da Hazırlanıyor

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Efemgil, AA muhabirine, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdiklerini söyledi.

Hazırlıkların oldukça iyi gittiğini dile getiren Efemgil, "Kastamonu'da 9 Mayıs'a kadar kampta olacağız. Partner sporcularımızla birlikte 34 kişiyiz. 12 sıklette sporcularımız şampiyonaya katılacak. Diğer sporcularımız da partner sporcu olarak şampiyonaya katılacak olan sporcuların hazırlanmasına katkı sağlıyor." dedi.

"Dünya Şampiyonası'ndan sonraki esas hedefimiz Paralimpik Oyunları"

Son olimpiyatlarda önemli dereceler elde ettiklerine işaret eden Efemgil, şöyle devam etti:

"Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1'i altın 3'ü bronz olmak üzere 4 madalya aldık. 4 tane de madalya maçı olan üçüncülük maçını ne yazık ki kaybettik. Olimpiyat sürecinden sonra madalya alan 3 sporcumuzun ameliyatları vardı. Bunlar büyük ameliyatlardı. Bu Dünya Şampiyonası'nda ameliyattan sonra ilk kez onları yarıştıracağız. Onları da tekrardan görmüş olacağız. Bizim Dünya Şampiyonası'ndan sonraki esas hedefimiz 2028'de yapılacak Paralimpik Oyunları."

Dünya Şampiyonası'nda oldukça iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Efemgil, "Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 24-25 Mart'ta gerçekleştirilen 2025 IBSA Judo Dünya Kupası'nda 7 madalya aldık. Gayet güzel bir rakam çünkü sakat sporcularımızı şampiyonaya götürmemiştik. Şu an sporcularımızın çoğu sakatlıktan yeni çıktı. Sporcularımızın Dünya Şampiyonası'nda elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum önemli olan da bu. Sakat sporcularımız var ama bu dünya şampiyonasından en iyi sonuçlarla ülkemize dönüp güzel ve mutlu şekilde hedeflerimize doğru devam etmek istiyoruz." diye konuştu.