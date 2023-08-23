Arap futbolunu özetleyen kare! Ronaldo'nun takımından ayrılan futbolcudan büyük görgüsüzlük

Suudi Arabistan'da Al Nassr formasını giyen Jaloliddin Masharipov'un sözleşmesini feshetmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Masharipov, elinde destelerce para ile telefonda konuşur gibi bir video çekti. O video binlerce etkileşim aldı.

Suudi Arabistan'da Al Nassr formasını giyen ve sözleşmesini fesheden Jaloliddin Masharipov'un sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

DESTELERCE PARAYI TELEFON YAPTI

Şu anda kulüpsüz olan futbolcu, eline destelerce para alıp telefonla konuşuyormuş gibi bir video çekti o anlar kısa sürede gündem oldu.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

29 yaşındaki futbolcunun o paylaşımı binlerce etkileşim alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ceplerini doldurmuş" tarzında yorumlar yaptı.