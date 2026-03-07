Haberler

"Para var huzur var" dedirten görüntü

'Para var huzur var' dedirten görüntü Haber Videosunu İzle
'Para var huzur var' dedirten görüntü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Liverpool futbolcularının tesislerden ayrılırken kullandığı lüks araçlar dikkat çekti. Videoyu izleyen birçok kişi "Para var huzur var" yorumunda bulundu.

  • Liverpool futbolcularının tesislerden ayrılırken kullandıkları lüks araçlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Sosyal medyada paylaşılan videoda Liverpool oyuncularının birbirinden pahalı araçlarla tesislerden ayrıldığı görüldü.
  • Sosyal medyada 'Para var huzur var' şeklinde yorumlar yapıldı.

Liverpool futbolcularının tesislerden ayrılırken kullandıkları lüks araçlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde yer alan otomobillerin değeri futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

LÜKS ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda Liverpool oyuncularının birbirinden pahalı araçlarla tesislerden ayrıldığı görüldü. Lüks otomobiller kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu.

"PARA VAR HUZUR VAR" YORUMLARI

Videoyu izleyen birçok kullanıcı araçların değerine dikkat çekerken sosyal medyada "Para var huzur var" şeklinde yorumlar yapıldı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
