"Para var huzur var" dedirten görüntü
Liverpool futbolcularının tesislerden ayrılırken kullandığı lüks araçlar dikkat çekti. Videoyu izleyen birçok kişi "Para var huzur var" yorumunda bulundu.
LÜKS ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
"PARA VAR HUZUR VAR" YORUMLARI
