'Para var huzur var' dedirten görüntü

Liverpool futbolcularının tesislerden ayrılırken kullandıkları lüks araçlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde yer alan otomobillerin değeri futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

LÜKS ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda Liverpool oyuncularının birbirinden pahalı araçlarla tesislerden ayrıldığı görüldü. Lüks otomobiller kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu.

"PARA VAR HUZUR VAR" YORUMLARI

Videoyu izleyen birçok kullanıcı araçların değerine dikkat çekerken sosyal medyada "Para var huzur var" şeklinde yorumlar yapıldı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.