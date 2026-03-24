Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

Cristiano Ronaldo, oğlu Ronaldo Jr.’a aldığı pahalı hediyeyle gündeme geldi.

15 YAŞINDA LAMBORGHINI SAHİBİ OLDU

Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun, henüz 15 yaşındaki oğlu için Lamborghini Urus S satın aldığı öğrenildi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Lüks aracın güncel kurla yaklaşık 10 milyon 600 bin TL değerinde olduğu belirtildi. Bu rakam sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ronaldo’nun oğluna aldığı hediye, futbolseverler arasında tartışma yaratırken bazı kullanıcılar bu jesti eleştirdi, bazıları ise normal karşıladı.