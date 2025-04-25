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Para Tekvando Milli Takımı Asya Başkanlık Kupası'nda 7 Madalya Kazandı

Para Tekvando Milli Takımı Asya Başkanlık Kupası'nda 7 Madalya Kazandı
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Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 1 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak başarıya imza attı. Mahmut Bozteke altın madalya ile öne çıkarken, diğer sporcular da bronz madalyalarla destek oldu.

Para Tekvando Milli Takımı, Çin'in Taian kentinde düzenlenen 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 1 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando (WT) Asya Federasyonu tarafından organize edilen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için kota puanı sağlayan organizasyonda, 13 milli sporcu mücadele etti.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazanırken, 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Büşra Emire, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal, 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Melis Türk bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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