Para ödülü dudak uçuklatan cinsten, boks dünyası Mike Tyson-Jake Paul maçı için nefesini tuttu

Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olan ve profesyonel kariyeri 2005 yılında sona eren eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul ile karşılaşacağı maç ile ringlere geri dönmeye hazırlanıyor. 58 yaşındaki Mike Tyson, YouTube yayıncılığından boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek.

BÜYÜK ÖDÜL DUDAK UÇAKLATIYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'ın sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü.

Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da Ağustos ayında konuşan Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil" demişti.

DEV MÜCADELE 15 KASIM'DA

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki mücadelenin ilk olarak 20 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle boks maçı 15 Kasım'a ertelendi. Ring kenarındaki biletlerin 10 bin ile 50 bin dolar arasında satıldığı boks mücadelesindeki bilet satışlarının toplamda 9 milyon dolarlık rekoru kırdığı belirtiliyor.

EN SON 2020'DE RİNGE ÇIKMIŞTI

Profesyonel kariyeri 2005 yılında sona eren Tyson, en son 2020 yılında bir gösteri maçında mücadele etmişti. 27 yaşındaki Paul ise Tyson'dan 30 yaş daha genç ve çoğu eski UFC dövüşçülerine karşı olmak üzere çıktığı 11 maçın 10 tanesini kazandı. 2021 yılında profesyonel kariyerine başlayan Paul, tek yenilgisini Şubat 2023'te İngiliz boksör Tommy Fury'ye karşı aldı.