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Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu

Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi takım şampiyonları belli oldu.

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi takım şampiyonları belli oldu. Kadınlar kategori 9-10, erkekler kategori 4, erkekler kategori 5'te yapılan maçların ardından 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu.

Kadınlar Kategori 9-10'da Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş'ten oluşan Türkiye, rakiplerine set vermeden şampiyon olurken; İran gümüş madalya, Azerbaycan ile Tacikistan ise bronz madalya kazandı.

Erkekler kategori 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan Türkiye Para Masa Tenisi takımı şampiyon oldu. Bu kategoride İran gümüş madalya kazanırken; Pakistan ile Özbekistan takımları bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler kategori 5'te de altın madalya Türkiye'nin oldu. Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım Türkiye, bütün maçlarını kazanarak şampiyon olurken; İran gümüş, Filistin de bronz madalya kazandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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