Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi takım şampiyonları belli oldu.

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi takım şampiyonları belli oldu. Kadınlar kategori 9-10, erkekler kategori 4, erkekler kategori 5'te yapılan maçların ardından 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu.

Kadınlar Kategori 9-10'da Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş'ten oluşan Türkiye, rakiplerine set vermeden şampiyon olurken; İran gümüş madalya, Azerbaycan ile Tacikistan ise bronz madalya kazandı.