Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Para Masa Tenisi Milli Takımı, Ankara'da 21 Ekim'de sona erecek kampa girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Para Masa Tenisi Milli Takımı, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampa girdi. 21 Ekim Çarşamba sona erecek kamp? Sırbistan'dan sporcu ve antrenörler misafir olarak katılıyor; ortak antrenmanlarla deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Para Masa Tenisi Milli Takımı, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampa girdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre kamp, milli sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve uluslararası müsabakalara hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

21 Ekim Çarşamba günü sona erecek çalışmalara Sırbistan'dan sporcu ve antrenörler misafir olarak katılım sağlıyor.

Kamp süresince gerçekleştirilen ortak antrenmanlarla sporcuların gelişimlerinin desteklenmesi ve uluslararası düzeyde deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk resim ve baskı sanatının öncü ismiydi! Hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı

Olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı
Ekranlara veda etmişti! Ellen DeGeneres’ten geri dönüş sinyali

Dört yıl önce veda etmişti! Ünlü sunucudan ekranlara dönüş sinyali
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar
Ülkeyi ateşe verenler komiklik peşinde! Yağmaladığı süpürgeyle sokakları temizledi

Ülke yangın yeri, o komiklik peşinde!
Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı

Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı: Dostları yalnız bırakmadı