Para Masa Tenisi Milli Takımı, Ankara'da 21 Ekim'de sona erecek kampa girdi

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Para Masa Tenisi Milli Takımı, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampa girdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre kamp, milli sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve uluslararası müsabakalara hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

21 Ekim Çarşamba günü sona erecek çalışmalara Sırbistan'dan sporcu ve antrenörler misafir olarak katılım sağlıyor.

Kamp süresince gerçekleştirilen ortak antrenmanlarla sporcuların gelişimlerinin desteklenmesi ve uluslararası düzeyde deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA