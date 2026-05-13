Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvayı 5 madalyayla tamamladı
Türkiye Para Judo Milli Takımı, Kazakistan'daki 2026 IBSA Judo Grand Prix'te 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Para milli judocular, Kazakistan'daki 2026 IBSA Judo Grand Prix'te 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'daki organizasyonda, 24 ülkeden 137 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Organizasyonun ikinci gün müsabakalarında milli para judocu Duygu Çete, J2 kadınlar 70 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Merve Uslu Hajabipour J1 kadınlar 60 kiloda, Esmer Taşkın da J1 kadınlar 70 kiloda bronz madalya elde etti.
Astana'daki organizasyonu milli para judocular, 2'si gümüş, 3'ü bronz 5 madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak