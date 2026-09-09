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Para Atıcılık Milli Takımı, Güney Kore'de "kota" peşinde

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Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası, yarın Güney Kore'de başlayacak.

Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası, yarın Güney Kore'de başlayacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasında, Changwon kentinde 15 Eylül tarihine kadar sürecek organizasyonda Türkiye Para Atıcılık Milli Takımı,, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kota kazanmak için atış yapacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Tabanca

Murat Oğuz - (P1, P3, P3)

Muharrem Korhan Yamaç - (P1, P3)

Aysel Özgan - (P2, P4)

Ayşegül Pehlivanlar - (P2, P4)

Murat Oğuz ve Aysel Özgan - (P6)

Muharrem Korhan Yamaç ve Ayşegül Pehlivanlar - (P6)

Tüfek

Savaş Üstün - (R3, R6)

Erhan Coşkuner - (R3, R6)

Hakan Çevik - (R5, R9)

Büşra Sınırgeç - (R2)

Eylül Deniz Bıdak - (R2)

Suzan Çevik - (R2, R3)

Erhan Coşkuner ve Suzan Çevik - (R10)

Plak (Para Trap)

Muaz Erdem Madran - (Pt3)

Hüseyin Sandal - (Pt2)

Bülent Çökmek - (Pt2)

Yusuf Kanbur - (Pt1)

Kaynak: AA
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