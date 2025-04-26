SULTANLAR Ligi ekiplerinden Papara Göztepe, Slovenyalı smaçör Lana Scuka ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu Lana Scuka ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak LKS Commercecon Lodz forması giyen Lana, ülkemizde Yeşilyurt ve İlbank takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Lana" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor