İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Papara Göztepe, Slovenyalı Smaçör Lana Scuka ile Anlaştı

Papara Göztepe, Slovenyalı Smaçör Lana Scuka ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Papara Göztepe, smaçör pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu Sloven oyuncu Lana Scuka ile bir sezonluk sözleşme imzaladı.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Papara Göztepe, Slovenyalı smaçör Lana Scuka ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu Lana Scuka ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak LKS Commercecon Lodz forması giyen Lana, ülkemizde Yeşilyurt ve İlbank takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Lana" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.