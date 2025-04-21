Papara Göztepe, Fransız Smaçör Amelie Rotar'ı Kadrosuna Kattı

Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, Fransız oyuncu Amelie Rotar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki smaçör ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amelie Rotar, kariyerinde CSM Volei Alba Blaj, SMI Roma Volley, France Avenir 2024, Pays d'Aix Venelles, Beziers Volley, Neptunes de Nantes ile Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi.