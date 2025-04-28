PANELSAN CUP 2025 Kadın Voleybol Turnuvası Bartın'da Yapıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "PANELSAN CUP 2025" turnuvasında, 20 farklı üniversiteyi temsil eden Kazakistanlı öğrencilerin oluşturduğu kadın voleybol takımları sahaya çıktı.

Türkiye'de öğrenimlerine devam eden Kazakistanlı üniversite öğrencileri Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 'PANELSAN CUP 2025' turnuvasında yarıştı. Kazakistanlı öğrenciler arasındaki iletişimin sağlanması ve dayanışmanın artırılması amacıyla gerçekleştirilen organizasyona Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin 15 ilinden turnuvaya yoğun bir katılım oldu

Turnuvaya katılan üniversiteler arasında Türkiye'nin 15 farklı ilinden BARÜ ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yer aldı. Tamamı Kazakistanlı öğrencilerden oluşan takımlar, gün boyu süren müsabakalarda kıyasıya mücadele etti.

BARÜ'lü sporcular bu sene de performanslarıyla göz doldurdu

İstanbul'da 2024 yılında gerçekleştirilen müsabakalarda birincilik kupasını kaldırmayı başaran BARÜ Kadın Voleybol Takımı, bu yıl da PANELSAN CUP 2025'te tüm rakiplerini geçerek final müsabakasında ter döktü. Müsabakalar sonunda Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı birinci, BARÜ Kadın Voleybol Takımı ikinci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı üçüncü, Sakarya Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı dördüncü ve Uludağ Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ise beşinci oldu.

Ödül töreninde kupa ve madalyalar sporculara teslim edildi

Turnuva sonunda gerçekleştirilen ödül töreni, sporcular ve katılımcıların coşkulu anlarına sahne oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal tarafından takdim edildi. Ayrıca gün boyunca yoğun bir programda devam eden organizasyona Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş ile çok sayıda davetli de katıldı.

Rektör Uzun: Uluslararasılaşma vizyonumuzla kardeşlik bağlarını da güçlendiriyoruz

Türkiye'de öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler arasında sportif dayanışmayı ve üniversiteler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen PANELSAN CUP 2025'e ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, düzenlenen etkinliklerin kardeşlik bağlarını güçlendirdiği gibi akademik ve sosyal uyumu da desteklediğini ifade etti.

Türk Yükseköğretim alanının uluslararasılaşma hedefinde elde ettiği başarılara da değinen Rektör Uzun, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye, sahip olduğu güçlü eğitim altyapısı ve artan bilimsel başarılarıyla uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline gelmiştir. Kazakistanlı öğrencilerimizin de bu sistem içinde yer alarak akademik ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaları bizler için büyük bir değer taşımaktadır. Bartın Üniversitesi ailesi olarak, uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimize nitelikli bir eğitim ortamı sunmak ve onların her alanda başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle gelecek yolculuğunda motive eden yaklaşımlarıyla uluslararasılaşma hamlemize olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın şahsında YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda olarak daha iyiye ulaşma noktasında teşvik eden Bartın Valimiz Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanımız Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın İl Emniyet Müdürümüz Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Halil Akkaş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca öğrencilerimize olan destekleri ve iş birliği odağındaki yakın ilgileri için Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul'a teşekkür ediyorum." - BARTIN