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Ergin Ataman'dan bir kupa daha! Yaptığı hareket geceye damga vurdu

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Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos, Olympiakos'u 79-75 yendi ve şampiyon oldu. Ergin Ataman, maçın ardından Panathinaikos taraftarlarına dönerek yumruk sevincini "8" işareti ile yaptı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Olympiakos, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına 34-30 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Panathinaikos AKTOR, skoru lehine çevirdi ve üçüncü periyodu 59-55 önde bitirdi.
Karşılaşmanın son periyodu büyük heyecana sahne oldu.

4 SAYIYLA ŞAMPİYON OLDULAR

Panathinaikos, 7 sayılık fark yakalamasına rağmen 11-0'lık seri yakalayan Olympiakos, son bölüme 4 sayı önde girdi. Kalan süreçte yıldız oyuncusu Kendrick Nunn ile kritik basketler kaydeden ve hata yapmayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 79-75 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

TARAFTARLARA GÖNDERME YAPTI

Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Yunanistan Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Yunanistan Kupası'nı da kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım, kupada 2021'in ardından ilk, toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti. Ergin Ataman, yeşil-beyazlı takımın başında üçüncü kupasını kazandı. Ataman'ın maçtan sonra taraftarlara yaptığı gönderme gündem oldu.

Ergin Ataman, maçın ardından Panathinaikos taraftarlarına dönerek yumruk sevincini "8" işareti ile yaptı. (Panathinaikos'un 7 EuroLeague şampiyonluğu var) Ataman'ın bu sevinci Yunanistan'da büyük ilgi gördü ve 8. Euroleague şampiyonluğuna gönderme olarak yorumlandı.

Ergin Ataman'dan bir kupa daha! Yaptığı hareket geceye damga vurdu
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ecevit gibi oldu artık ecevite soylediklerini kendi isitmeli ??

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