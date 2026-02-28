Haberler

Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile vedalaştı.

  • Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, Ömer Faruk Yurtseven ile olan iş birliğini sonlandırdı.
  • Ömer Faruk Yurtseven, bu sezon Panathinaikos'ta Avrupa Ligi'nde 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta milli oyuncu ile sürpriz bir ayrılık gerçekleştirildi.

Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR, Ömer Yurtseven ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurur. Ekibimize yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi ile bu sezon Avrupa Ligi'nde görev aldığı 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

