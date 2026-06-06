Olympiakos'u yenen Panathinaikos, seride durumu 1-1 yaptı

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Olympiakos'u 68-58 yenen Panathinaikos seride durumu 1-1 yaptı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün maçı kazandık ama serbest atış sayılarında yine gerideyiz. Olympiakos 14, biz 9 serbest atış kullandık. Bugün rakamlar biraz daha yakın. Her şey adil olduğu zaman sahada ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Olympiakos'a saygı duyuyorum, Avrupa Ligi'ni kazandılar ama biz de çok iyi bir takımız." diye konuştu.

Hakem yönetimini de değerlendiren Ataman, "Bartzokas elbette harika bir koç. Ona büyük saygı duyuyorum, bu yıl Avrupa Ligi'ni kazandı. Belki de son 10 yılın en iyi Yunan koçu. Ama hakemlerin aynı saygıyı bana da göstermesi lazım. Evet, belki bu sezon çok iyi şeyler yapamadım ama hala son 10 yılın en iyi, en başarılı koçu benim. Sadece Bartzokas'a gösterilen saygının aynısını görmeye ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.