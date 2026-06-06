Haberler

Olympiakos'u yenen Panathinaikos, seride durumu 1-1 yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Panathinaikos, Olympiakos'u 68-58 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Başantrenör Ergin Ataman, maç sonu hakem yönetimine ve serbest atış sayılarındaki eşitsizliğe tepki gösterdi.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Olympiakos'u 68-58 yenen Panathinaikos seride durumu 1-1 yaptı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün maçı kazandık ama serbest atış sayılarında yine gerideyiz. Olympiakos 14, biz 9 serbest atış kullandık. Bugün rakamlar biraz daha yakın. Her şey adil olduğu zaman sahada ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Olympiakos'a saygı duyuyorum, Avrupa Ligi'ni kazandılar ama biz de çok iyi bir takımız." diye konuştu.

Hakem yönetimini de değerlendiren Ataman, "Bartzokas elbette harika bir koç. Ona büyük saygı duyuyorum, bu yıl Avrupa Ligi'ni kazandı. Belki de son 10 yılın en iyi Yunan koçu. Ama hakemlerin aynı saygıyı bana da göstermesi lazım. Evet, belki bu sezon çok iyi şeyler yapamadım ama hala son 10 yılın en iyi, en başarılı koçu benim. Sadece Bartzokas'a gösterilen saygının aynısını görmeye ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu

Göreler şaşkın! Yemek bırakmak için geldi, bir daha da gitmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu