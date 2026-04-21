Basketbol: Avrupa Ligi play-in

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-in etabında Panathinaikos, Monaco'yu 87-79 yenerek play-off'ta Valencia Basket'in rakibi oldu. Maçta TJ Shorts 21 sayıyla ön plana çıktı.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-in etabında Panathinaikos, sahasında Monaco'yu 87-79 yenerek play-off'ta Valencia Basket'in rakibi oldu.

Atina'nın Telekom Center Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-14 bitiren Panathinaikos, devre arasına da 49-34 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğe ele geçiren Monaco, 23 sayı bulmasına rağmen son periyoda 66-57 geride gitti.

Son periyotta oyunun kontrolünü bırakmayan Yunan ekibi, karşılaşmadan 87-79 galip ayrılan taraf oldu.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Valencia Basket'e rakip olan Panathinaikos'ta, TJ Shorts 21 sayıyla takımın en skoreri oldu.

Monaco'da ise Mike James'in 25 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Günün diğer maçında, sezonu 9. sırada noktalayan Barcelona, sahasında play-in'e 10. ve son basamaktan giren Kızılyıldız'ı ağırladı.

Karşılaşmadan 80-72 galip ayrılan Barcelona, son play-off bileti için Panathinaikos'a kaybeden Monaco ile mücadele edecek.

Bu maçın galibi ise play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
