Panathinaikos, Euroleague'de 4. Olurken Olympiakos Bronz Madalya Kazandı

Panathinaikos, Euroleague'de 4. Olurken Olympiakos Bronz Madalya Kazandı
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THY Euroleague 3.'lük maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos'a 97-93 mağlup olarak turnuvayı 4. sırada tamamladı. Maç, Abu Dabi'de gerçekleşti.

THY Euroleague 3.'lük maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Olympiakos'a mağlup ayrılarak turnuvayı 4. tamamladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe'ye mağlup olan Panathinaikos ile Monaco'ya kaybeden Olympiakos 3.'lük maçında karşılaştı. İki Yunan takımının müsabakasında Olympikos, ilk çeyreği 33-20'lik skorla önde geçerken, soyunma odasına da 57-46'lık skorla girdi. Kırmızı-beyazlılar, mücadeleden 97-93 galip ayrılarak bronz madalya kazandı.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ise 4. oldu.

Final Four finalinde bugün Fenerbahçe ile Monaco kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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