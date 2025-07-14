Pamukkale'de Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi

Pamukkale'de Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl ilk kez düzenlenen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 124 yabancı sporcunun katılımıyla Denizli'de yapıldı. Toplamda 1175 sporcu yarışırken, 9 büyük usta da mücadele etti. Turnuvada 1 milyon TL ödül dağıtıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında, 124 yabancı, 9 büyük usta, 1175 sporcu Denizli'de buluştu.

60 ilden 1051 sporcu ile 28 farklı ülkeden 124 sporcunun katıldığı dev organizasyonda toplam 1175 sporcu mücadele etti. Turnuvaya 9'u Grand Master (Büyük Usta) olmak üzere toplam 89 unvanlı sporcu katıldı. Turnuvanın en genç sporcusu 7 yaşında, en yaşlısı ise 85 yaşında yarıştı. Turnuvada 4 ayrı kategori ve Yıldırım Satranç Turnuvasında dereceye giren sporculara toplamda 1 milyon TL ödül verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi

Feribotta yangın! Yüzlerce yolcu denizin ortasında dehşeti yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.