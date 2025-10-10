Pamukkale'de Lykos Yarı Maratonu Düzenlenecek

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Lykos Yarı Maratonu, 26 Ekim'de düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek 21 kilometrelik yarı maraton, binlerce sporcuyu bir araya getirecek.

Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkisinden başlayacak etkinlik Hierapolis Antik Kenti'nde son bulacak.

Organizasyon kapsamında 5 ve 10 kilometre koşuları da yapılacak.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, etkinlik hakkında bilgi verdi.

Pamukkale ve antik kent içinde düzenlenen organizasyonun önemine değinen Bağcı, şöyle konuştu:

"Atletizm Federasyonu olarak bu tür yarışmaları her zaman destekledik. Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale'yi sporla da dünyaya tanıtmak istiyoruz. Uluslararası düzeyde sporcuların yetişmesini sağlamak için her zaman destek vermeye hazırız. Yaklaşık 9 aylık sürede 250'ye yakın özel yarışma yapıldı. Bu yarışmalarda 100 binin üzerinde sporcu ve lisanslı atlet yarıştı. Halk koşullarıyla birlikte milyonları bulmuş oldu yarışmalar. Atletizm bildiğiniz gibi bütün sporların temelidir, anasıdır."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ise etkinlik sayesinde kentin eşsiz turizm bölgelerinin uluslararası arenada tanınırlığının arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yarı maratona 15 ülkeden gelen sporcular ile halkın da katılım sağlayacağını anlatan Bozbaş, Pamukkale travertenleri ve antik kentin korunmasını ön planda tutarak yarış gününde kapsamlı çalışmaların gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.