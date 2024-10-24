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Palu Spor Kompleksi Yoğun İlgi Görüyor

Palu Spor Kompleksi Yoğun İlgi Görüyor
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Elazığ'ın Palu ilçesinde geçen yıl açılan spor kompleksi, kapalı spor salonu, halı sahalar ve açık voleybol-basketbol sahaları ile gençler arasında büyük ilgi görüyor. Yaz kış faaliyetlerine devam eden merkez, çocukların spor alanında gelişimlerine katkı sağlıyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan spor kompleksi açılışından bu yana yoğun ilgi görüyor.

Merkez, tüm ilçelerde, beldelerde ve köylerde gençlik ve spor yatırımları yapan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü geçtiğimiz yıl açılışını yaptığı Palu Spor Kompleksinde faaliyetlerine devam ediyor. İlçe gençliğine kazandırılan Palu Spor Kompleksinde Kapalı Spor Salonu, 4 adet halı saha, 2 adet açık voleybol ve basketbol sahası yoğun talep görüyor. Yaz kış demeden ve sadece tatillerde değil yılın 12 ayı hiç ara vermeden faaliyet gösteren spor kompleksi birçok branşta antrenmanlarına devam ediyor. Palu'da, özellikle voleybol branşında, çocuklar büyük bir ivme kazanarak altyapıya hazırlanıyor. Çocukların antrenmanlarına uzman antrenörleri ile büyük bir önemle sıkı bir şekilde devam ediyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aynı zamanda sadece merkezde değil ilçelerdeki çocukların ve gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerine de önem veriyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Spora büyük bir önem ve hassasiyetle yaklaşarak sadece merkez odaklı değil ilimizdeki tüm ilçelerde, beldelerde ve köylerde de faaliyet gösteriyoruz. Hem sportif hem de kültürel alanlarda uzman antrenörlerimiz ve eğitmenlerimizle beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızda hedefimiz gençlerimiz ve çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda geliştirmek ve sportif alanda milli takımlara yetiştirmek" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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