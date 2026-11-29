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Libertadores Kupası final müsabakasında Palmeiras, Estudiantes'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Libertadores Kupası final karşılaşmasında Brezilya ekibi Palmeiras ile Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Arjantin takımı Estudiantes, Uruguay'ın Montevideo şehrindeki Centenario Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Palmeiras, 52. dakikada Ramon Sosa'nın kaydettiği golle kupanın sahibi oldu. Brezilya ekibi bu şampiyonluğun ardından kupayı 4. kez müzesine götürdü.

Palmeiras'ın kupaya uzanmasının ardından Brezilya takımları, Libertadores Kupası sayısında Arjantin takımlarını geçmiş oldu. En çok kupası bulunan iki ülkeden Brezilya kupa sayısını 26'ya çıkarırken Arjantin 25 kupada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı