Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi

Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, 32 kulüpten 547 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Milli takım seçmelerinin de yapıldığı organizasyonda, bireysel kategorilerde madalya kazanan sporcular ödüllerini aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Konya'da düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 32 kulüpten 547 sporcu mücadele etti.

Milli takım seçmelerinin de yapıldığı organizasyonda, bireysel büyükler, gençler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde yarışmalar düzenlendi.

279 erkek ve 268 kadın sporcu arasında dereceye girenler madalyalarını aldı.

