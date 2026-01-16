Haberler

Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 32 kulüpten 547 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona, sezonun ilk turnuvası olarak önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası başladı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 32 kulüpten 547 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde yarışlar yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, 279 erkek ve 268 kadın sporcunun şampiyonaya katıldığını söyledi.

Şampiyonanın sezonun ilk turnuvası olduğunu anlatan Sağlam, "Sporcuların yanı sıra hakemlerimiz de sezonun ilk sınavını verecek, umarım kazasız bir turnuva geçiririz." dedi.

Kadir Sağlam, milli takıma seçilecek sporcuların da şampiyona sonunda belli olacağını dile getirdi.

Organizasyon, 18 Ocak Pazar günü sona erecek.

