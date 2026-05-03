Paletli yüzme şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de yapıldı
- Organizasyonda 5 Türkiye rekoru kırıldı
Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzundaki organizasyonda genç yüzücüler, 5 Türkiye rekoru kırdı.
Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, 03: 58.55'lik derecesiyle 400 metre çift palet C ve B kategorilerinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Çelikkanat, 200 metre çift palet C kategorisinde 01: 53.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.
Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü sporcusu Kaan Hüseyin Şen, 500 metre çift palet B kategorisinde 19.18'lik dereceyle rekorunu elde etti.
Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nden Adasu Ramazanoğlu ise 200 metre tüplü A kategorisinde 01: 31.95'lik derecesini Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçirdi.
Şampiyona 200 metre su üstü ve 100 metre çift palet kategorisindeki yarışların ardından sona erdi.
Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.