Haberler

Paletli Yüzme Dünya Kupası, yarın İzmir'de başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Kupası, 2-5 Temmuz tarihlerinde İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek. 5 ülkeden 167 genç sporcu madalya için yarışacak.

2026 CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Kupası, yarın İzmir'de başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Kupası, 2-5 Temmuz tarihlerinde Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Kupada, 5 ülkeden 78'i kadın 167 genç sporcu su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde madalya için mücadele edecek. Spor kulüpleri bazında yapılan Dünya Kupası müsabakalarına Avusturya, Macaristan, Hindistan, Polonya ve Türkiye katılıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı

Babacan tarih verip hükümete kritik bir çağrıda bulundu
Toplam sayı 6'ya çıktı! Dünya Kupası'nda 2 istifa daha

Montella ''Kader'' demişti! Dünyaca ünlü 2 hoca daha istifa etti
Bir devrin sonu! Fiat Egea üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul'da 3 ay sürecek yasak! Satışı ve kullanımı durduruluyor