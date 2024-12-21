Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı sporcularının katıldığı yüksek irtifa kampında korkunç bir olay yaşandı. Sporcuların tırmanışı esnasında düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çığın hızla ilerleyişi görüldü.

5 KİŞİ YARALANDI

15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altında kaldı. AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 kişi kar altından yaralı olarak kurtarıldı.

MİLLİ SPORCUNUN DURUMU KRİTİK

Yaralılardan milli sporcu Emre Yazgan'ın (16) sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca yaralılardan birinin de Yazgan'ın ikiz kardeşi olduğu öğrenildi.