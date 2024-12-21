Üye Girişi
Haberler
Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti
Palandöken'de çığ faciası! Ağır yaralanan milli sporcu kurtarılamadı
Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
Almanya'daki noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor

Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın tırmanışı esnasında düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı sporcularının katıldığı yüksek irtifa kampında korkunç bir olay yaşandı. Sporcuların tırmanışı esnasında düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çığın hızla ilerleyişi görüldü.

Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada

5 KİŞİ YARALANDI

15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altında kaldı. AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 kişi kar altından yaralı olarak kurtarıldı.

Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada

MİLLİ SPORCUNUN DURUMU KRİTİK

Yaralılardan milli sporcu Emre Yazgan'ın (16) sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca yaralılardan birinin de Yazgan'ın ikiz kardeşi olduğu öğrenildi.

Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada
Haberler.com / Çağla Taşçı - Spor
img

Yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti
img

En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
img

112 ihbarları için yeni sistem devrede
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

Çığ niye facia oluyor anlamıyorum???Facia insan oğlu ne işin var dağın başında??Otur evinde herşeyin ayarıyla oynarsan böyle olur?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
Tartıştığı kadını öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.