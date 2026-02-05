Pakistan Başbakanı Şerif, T20 Dünya Kupası'nda Hindistan'a karşı oynamayacaklarını açıkladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin kriket alanında düzenlenecek 2026 ICC Erkekler T20 Dünya Kupası'nda Hindistan ile karşılaşmayacağını açıkladı.

Geo News kanalının haberine göre, federal kabine toplantısında konuşan Şerif, Uluslararası Kriket Konseyi'nin Bangladeş'i turnuvadan çıkarmasına tepki olarak 15 Şubat'ta oynanması planlanan Hindistan maçının boykot edileceğini bildirdi.

Kararın kapsamlı değerlendirmelerin ardından alındığını belirten Şerif, sporun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

Bangladeş Kriket Kurulu, güvenlik ve siyasi gerekçelerle maçlarını Hindistan dışındaki başka bir sahaya taşımak istemiş, Uluslararası Kriket Konseyi ise bu talebi kabul etmemişti.

Uluslararası Kriket Konseyi, takvimde değişiklik yapamayacağını belirterek Bangladeş'i turnuvadan çıkarmış ve Bangladeş'in yerine turnuvaya İskoçya dahil edilmişti.