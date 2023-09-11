Turnuvaya giden 6 futbolcu kaçırıldı, güvenlik güçleri operasyon için düğmeye bastı

Pakistan'da güvenlik güçleri, 9 Eylül'de Belucistan eyaletinde kaçırılan 6 futbolcuyu kurtarmak için operasyon başlattı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Dera Bugti bölgesinde yerel bir turnuvaya katılmak için seyahat ettikleri sırada silahlı kişiler tarafından 9 Eylül'de kaçırılan futbolcuların akıbeti belirsizliğini koruyor. Güvenlik güçleri, kaçırılan futbolcuların kurtarılması için operasyon başlattı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dera Bugti'deki üst düzey yönetici Azhar Şehzad, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin olayla ilgili şu ana kadar 14 şüpheliyi yakaladığını ve bu kişilerin sorgulandığını söyledi. Şehzad, futbolcuları kaçıranların farklı eyaletlere geçişlerinin engellenmesi için eyaletler arasındaki geçiş noktalarının da tutulduğuna işaret etti.

SİVİLLERE VE ASKERLERE SALDIRI DÜZENLENİYOR

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda. İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor. Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.