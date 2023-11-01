P. Karşıyaka, Ewe Basket'i mağlup etti
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Ewe Basket'i 85-83 mağlup etti. Karşılaşmada P. Karşıyaka oyuncularından Kenan Sipahi, Darrun Hilliard, Vitto Brown, Kelan Martin, Hakan Sayılı, Vernon Carey Jr, Jaylon Brown, Furkan Haltalı ve Thomas Akyazılı forma giydi. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki P. Karşıyaka, galibiyete ulaştı.
P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Ewe Basket'i 85-83 mağlup etti.
Hakemler: Castillo Luis (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya), Manniste Mihkel (Estonya)
P. Karşıyaka : Kenan Sipahi 10, Darrun Hilliard 13, Vitto Brown 14, Kelan Martin 13, Hakan Sayılı 2, Vernon Carey Jr. 15, Jaylon Brown 16, Furkan Haltalı 2, Thomas Akyazılı
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Ewe Baskets: Deane Williams 16, Ebuka Izundu 13, Lukas Wank, Kenneth Ogbe, Charles Manning Jr 12, Norris Agbakoko 8, Len Schoormann 7, DeWayne Russell 18, Maximilian Dileo 9, Kyle Foster
1. Periyot: 18-22 (Ewe Baskets lehine)
Devre: 48-39 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 71-61 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR