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P. Karşıyaka'dan üç oyuncu milli takıma davet edildi

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P. Karşıyaka, Kenan Sipahi, Furkan Haltalı ve Thomas Akyazılı'nın 22-26 Şubat tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takımlarına davet edildiğini açıkladı.

P. Karşıyaka, Kenan Sipahi, Furkan Haltalı ve Thomas Akyazılı'nın 22-26 Şubat tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takımlarına davet edildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka'nın üç oyuncusunun FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takıma çağırıldığı duyuruldu. Oyun kurucu Kenan Sipahi ve pivot Furkan Haltalı, Türkiye A Milli Takımına davet edilirken, şutör Thomas Akyazılı ise Belçika A Milli Takımına çağırıldı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan P. Karşıyaka, "Oyuncularımız 22-26 Şubat tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takımlarına davet edildi. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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