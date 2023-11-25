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P. Karşıyaka, Beşiktaş'ı mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında P. Karşıyaka, Beşiktaş'ı 94-85'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın başından sonuna üstün bir performans sergileyen P. Karşıyaka, galibiyete ulaşmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n 9. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Beşiktaş'ı 94-85'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, İsmail Binbir

P. Karşıyaka : Darrun Hilliard 7, Errick McCollum 32, Vernon Carey Jr 24, Kelan Martin 9, Vitto Brown 5, Kenan Sipahi 6, Thomas Akyazılı 4, Hakan Sayılı 2, Furkan Haltalı 5, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep,

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Beşiktaş: Angel Delgado 15, Matt Mitchell 10, Derek Needham 7, Berkan Durmaz 3, Egehan Arna 12, Jonah Mathews 16, Leyton Hammonds 11, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 1, Kerem Konan 3, Samet Yiğitoğlu, Yağız Aksu

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 20-17 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 37-35 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 68-56 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Karşıyaka Sigorta Türkiye Spor Haberler

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