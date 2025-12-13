Haberler

Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Ünlü spor spikeri Özkan Öztürk, uçak yolculuğunda yolculara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Real Madrid ile Manchester City arasındaki maçı uçakta canlı olarak anlatan Öztürk, kabinde stadyum havası oluşturdu. Yolcular, maçın heyecanını gökyüzünde yaşarken, Öztürk'ün anlatımını ilgiyle dinledi. Sosyal medyada hızla yayılan bu anlar, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

  • Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan maç için canlı spikerlik yaptı.
  • Özkan Öztürk'ün uçakta yaptığı spikerlik, yolcular tarafından kaydedilip sosyal medyada yayıldı.

Ünlü spor spikeri Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında yolculara unutulmaz bir sürpriz yaptı. Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan dev karşılaşmayı takip eden Öztürk, maç için uçakta canlı spikerlik yaptı.

KABİN STADYUMA DÖNDÜ

Özkan Öztürk'ün profesyonel anlatımıyla birlikte uçak kabininde adeta stadyum havası oluştu. Yolcular, ünlü spikerin anlatımını ilgiyle dinlerken karşılaşmanın heyecanını gökyüzünde yaşadı.

O ANLAR VİRAL OLDU

Yolcular tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ünlü spikerin uçakta yaptığı bu sürpriz anlatım, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
