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Özer Hurmacı: 'Pes etmek yok'

Özer Hurmacı: "Pes etmek yok"

Spor Haberleri

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, Somaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Pes etmek yok, vazgeçmek yok, birlikte başaracağız" dedi.

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, Somaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Pes etmek yok, vazgeçmek yok, birlikte başaracağız" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Somaspor'a 5-3 mağlup olan Bursaspor, son haftaya küme düşme riski ile giriyor. Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, son hafta oynanacak olan Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili camiaya mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hurmacı, "Pes etmek yok, vazgeçmek yok, birlikte başaracağız. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Özer Hurmacı Bursaspor Futbol Spor Haberler

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