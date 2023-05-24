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Özer Hurmacı 10 maçta 16 puan topladı

Özer Hurmacı 10 maçta 16 puan topladı

Spor Haberleri

Bursaspor, Teknik Direktör Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı 10 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

Bursaspor, Teknik Direktör Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı 10 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon üç hoca ile çalışan Bursaspor'da en başarılı isim Özer Hurmacı oldu. Tahsin Tam ve İsmail Ertekin'den görevi devralan genç çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan Bursaspor, ligin son haftasında ligde kalmayı başardı ve puan cetvelinde 14. sırada yer aldı. Golcü kimliği ile ön plana çıkan Timsah, Hurmacı yönetiminde 22 gol atarken, kalesinde de 19 gol gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İsmail Ertekin Özer Hurmacı Bursaspor Spor Haberler

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