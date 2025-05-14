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Özel Sporcuların Yüzme Yarışmasında Renkli Görüntüler

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Adıyaman'da düzenlenen özel sporcular yüzme il birinciliği etkinliğinde, çeşitli engelleri olan 10 sporcu kıyasıya mücadele etti. Ailelerinin desteklediği sporcuların mutluluğu ve madalya töreni etkinliğe damga vurdu.

- Özel sporcuların yüzme yarışında renkli görüntüler ortaya çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da özel sporcuların katıldığı yüzme yarışmalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel sporcular yüzme il birinciliği etkinliğine 10 sporcu katıldı.

Down, otizim, mental retardasyon ve öğrenme güçlüğü olan özel sporcular Adıyaman Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzunda ki etkinlikte kıyasıya mücadele etti.

Ailelerinin de desteğiyle yarışmalara katılan özel sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi. Tüm sporcuların madalya aldığı yarışma sonunda, madalyaları da aileleri verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Spor
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