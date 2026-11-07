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Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı Portekiz'de 9 madalyayla şampiyonayı tamamladı

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Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı Portekiz'de 9 madalyayla şampiyonayı tamamladı
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Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Portekiz'deki Down Sendromlu Açık Yaş Dünya Yüzme Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı. Ada Zehra Anlatıcı 50 metre serbestte 36,16 saniyeyle dünya rekoru kırıp altın aldı, 6 kategoride 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz kazandı.

PORTEKİZ'İN Albufeira şehrinde 1-6 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılan SU-DS 12'nci Down Sendromlu Açık Yaş Dünya Yüzme Şampiyonasında Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, 1 Altın, 5 Gümüş ve 3 Bronz olmak üzere toplamda 9 Madalya ile tamamladı.

Özel Sporcu Ada Zehra Anlatıcı 50 Metre Serbest Stilde 36,16 Saniye derecesi ile Dünya Rekoru Kırarak Dünya Şampiyonu oldu ve Ülkemize Altın Madalya kazandırdı. Ada Zehra Anlatıcı 6 farklı kategoride 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Özel sporcular milli takımında madalya kazanan sporcular şunlar:

Sporcu Ada Zehra Anlatıcı 50 m serbest kadınlar dünya rekoru ile dünya altın madalya, 100m Serbest kadınlar gümüş, 50m sırtüstü kadınlar gümüş, 100m kurbağalama gümüş, 50m kurbağalama gümüş ve 50m kelebek stilde bronz madalya kazanarak organizasyonu tamamladı.

Sporcu Elif Oral, 200m Kurbağalama gümüş madalya.

Alperen Menç, 50 m kelebek Down açık yaş bronz madalya.

Yusuf Kerem Yerhan, 100 kelebek Down seniors bronz madalya.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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