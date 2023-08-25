Özel Sporcu Ebru Acer Tayland Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ebru Acer, Pattaya kentinde düzenlenen Tayland Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu. Finalde Ng Mui Wui (Hong Hong) ile karşılaşan Acer, rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazandı.