Özel Sporcu Ebru Acer Tayland Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ebru Acer, Pattaya kentinde düzenlenen Tayland Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu. Finalde Ng Mui Wui (Hong Hong) ile karşılaşan Acer, rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
Özel sporcu Ebru Acer, Tayland Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ebru Acer, Pattaya kentinde düzenlenen organizasyonda finalde Ng Mui Wui (Hong Hong) ile karşılaştı.
Rakibini 11-8, 11-8 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenen milli sporcu, altın madalya kazandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor