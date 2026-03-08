Haberler

Özel milli kadın atletler, İspanya'da takım halinde dünya şampiyonu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Özel Kadın Atletizm Takımı, İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Özel milli kadın sporcular, İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen organizasyonda Özel Milli Kadın Atletizm Takımı, şampiyonada elde ettiği derecelerle takım halinde altın madalya kazandı.

Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen kurulu ay-yıldızlı özel sporcular, şampiyonada farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle tarihi bir başarıya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel kadın milli takımının kazanmış olduğu madalyaları ve dünya şampiyonluk kupasını "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Türk kadınlarına armağan ettiğini belirterek, "VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek takım halinde dünya şampiyonu olan özel kadın sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Eğilmez'den de tarihi altın madalya

Öte yandan Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde 800 metre koşuda yarışan milli özel sporculardan Mehmet Emin Eğilmez de altın madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Emin Eğilmez, bu başarısıyla bu kategoride Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren sporcu olmayı da başardı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Neler dediler neler! Avrupa dün gece yaşananları konuşuyor
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti