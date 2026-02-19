'Özel çocukların' yüzme mutluluğu

"Özel çocuklar" Tekirdağ'da düzenlenen yüzme yarışında hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı."

Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünun Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan down sendromlu ve otizmli 15 çocuğa madalya verildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların parkurları başarıyla tamamladığını söyledi.

Etkinliğin hem motivasyon hem de sosyal gelişim açısından önemli olduğunu ifade eden Bulut, "Hem çocuklar, hem aileler hem de bizim için heyecanlı bir yarıştı. Bizim için önemli olan hepsinin yarışı tamamlamasıydı. Bu tür etkinlikler çocuklara özgüven kazandırıyor ve bu bütün hayatlarına olumlu katkı sağlıyor." dedi.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç da yarışın çocukların özgüven kazanmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Anne Demet Karabulut da down sendromlu oğlunun yüzmeyle güzel kazanımlar elde ettiğini anlattı.